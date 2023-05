Traffico Roma del 21-05-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Luceverdeun giorno mi trovati dalla redazione Urbano della A24L’Aquila Ha riaperto il tratto Togliatti Tor Cervara a seguito di un incidente avvenuto all’altezza toiatti in uscita dalla capitale il resto ilscorre senza complicazioni Sebbene le strade bagnate segnalato un incidente in città in via Casilina con rallentamenti per ilall’altezza di via del Ponte della catena e stasera al Circo Massimo salirà sul Bruce Springsteen con un pubblico di 60000 persone che arriveranno da ogni parte già chiusa via dei Cerchi via del Circo Massimo Piazza La Malfa via della Greca via dell’Ara massima di Ercole e la corsia preferenziale Lungotevere Aventino verso via della Greca avvertire della 18 ci sarà anche la chiusura di via di San Gregorio prolungato il servizio delle metropolitane deviazioni per ...