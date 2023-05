Tra Lecce e Spezia vince la tensione! Ma col pari Cremonese in B

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Finisce 0-0al Via del Mare. Match molto teso, con locheai punti. Un verdetto è certo: lasi aggiunge alla Sampdoria e va in Serie BLA TENSIONE ? Partita combattutissima al Via del Mare tra, vero e proprio scontro diretto per evitare la retrocessione. I salentini ci arrivano con due punti di vantaggio rispetto alla formazione di Leonardo Semplici. Il match è praticamente lo specchio della situazione di classifica di entrambe le squadre: ossia complicata e tesissima. Infatti, scarseggiano le occasioni da rete tant’è che l’unica palla-gol (si fa per dire) del primo tempo arriva al 12? con un’azione personale di Nzola. Il suo pallone però non gira abbastanza e si spegne sul fondo. Nella ripresa, ...