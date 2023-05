Torino | Sanabria | «Peccato non riuscire a vincere in casa però la prestazione c’è stata»

(Di domenica 21 maggio 2023) Antonio, attaccante del, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato incontro la Fiorentina Antonio, attaccante del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Sono contento per il momento che sto vivendo, non sapevo se potevo essere a disposizione perché non mi sono allenato in settimana. Sono riuscito ad arrivare in buona forma, abbiamo fatto una bella partita.noninlac’è. Obiettivo? Abbiamo la mentalità giusta, vogliamo crescere e migliorarci. Cerchiamo di fare queste ultime due partite alla grande e poi riposarci pensando a quella che verrà».

" Finisce 1 - 1 la sfida trae Fiorentina: si decide tutto nella ripresa, al gol di Jovic risponde. Un pareggio che cambia davvero poco nel campionato delle due squadre, entrambe a quota 50 punti. La Viola ora ...Ecco, come raccolto e riportato da Tuttomercatoweb, le dichiarazioni del tecnico del: "Ci ... Non avevo giocatori per allenare, siamo andati oltre come crescita dei singoli comee ...Il tabellino di- Fiorentina st 3 Jovic (F), st 21(T)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; ...

Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Sanabria replica a Jovic Liberoquotidiano.it

Tra Torino e Fiorentina festeggia il Monza, ora in vantaggio nella corsa all'ottavo posto che potrebbe valere un posto in Europa. Granata e viola si fermano sull'1-1 e restano appaiate a quota 50, i b ...All’inizio della stagione non avevo giocatori per allenare, siamo andati oltre non solo per i risultati ma anche per la crescita dei singoli come Sanabria e Buongiorno“. Esultanza Torino ...