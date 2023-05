Torino-Fiorentina | Sanabria | “É un peccato non aver vinto davanti ai nostri tifosi | abbiamo giocato bene”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo una settimana davvero splendida ed emozionante per il calcio italiano, con Inter, Roma e, rispettivamente in finale di Champions, Europa e Conference League, si è conclusa sul risultato finale di 1-1, una delle partite più interessanti della 36ª giornata della Serie A, vale a dire l’interessantissima sfida tra, ora entrambe appaiate a quota 50 punti in classifica, e protagoniste fino a questo momento di un’ottima stagione. A decidere le sorti del match sono state le reti realizzate prima da Luka Jovic al 48?, cha ha sfruttato alla perfezione un preciso assist da parte del suo compagno di squadra Cristian Kouamé, e poi nella ripresa al 66? dalla rete realizzata dall’attaccante granata Antonio, grazie ad un preciso assist da parte di Alessandro Buongiorno, che ha decretato ...