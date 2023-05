Torino-Fiorentina | pari coi lampi di Jovic e Sanabria Saponara out | allarme viola per la finale di Coppa Italia

Finisce 1 - 1 lo scontro diretto train chiave europea. Un risultato che sorride al Monza, a +2 su viola, granata e Bologna nella corsa all'ottavo posto. All'Olimpico Grandeospiti in vantaggio con un colpo di ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su, gara della trentaseiesima giornata di Serie AReduce dalla conquista della finale di Conference League grazie alla rimonta in casa del Basilea, laè impegnata in una ...Commenta per primo Problema per Saponara . Al 64' del match fra, il numero 8 viola si è accasciato al suolo dopo aver sentito tirare l'adduttore destro. Cambio immediato di Italiano che fa entrare Brekalo al suo posto.

FINALE! Torino-Fiorentina 1-1 Toro News

Si conclude 1-1 l'unica partita delle ore 15 nella 36ª giornata di Serie A, quella tra Torino e Fiorentina. Accade tutto nella ripresa: Italiano fa alzare Jovic dalla panchina per la ripresa e la sua ...L'attaccante paraguayano, in gol al 66', rimedia a quello del serbo ex Real Madrid 18' prima. Juric e Italiano si portano a quota 50, insieme al Bologna di Thiago Motta ...