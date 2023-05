Torino-Fiorentina | le probabili formazioni

(Di domenica 21 maggio 2023) Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco leQuesto pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco le(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh;(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Barak, Brekalo; Jovic. All. Italiano

Apre lo spareggio salvezza tra Lecce e Spezia, poi alle 15:00 ilparte favorito contro ladistratta dalle prossime due finali di Coppa Italia e Conference League ormai alle porte. ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. I granata affrontano i viola in una partita della tranquillità ma con l'obiettivo di approdare all'ottavo posto ...... una pochi giorni dopo, quella di Coppa Italia contro la, l'altra a stagione conclusa, ... dove comunque il lavoro non è ancora completo e le avversarie sono Napoli, Atalanta e. Guai a ...

Torino-Fiorentina, la probabile formazione: Italiano cambia tutto Viola News

Gli ultimi aggiornamenti sui possibili schieramenti con cui le due squadre potrebbero scendere in campo questo pomeriggio alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la gara della 36ª giornata ...Dopo la grande conquista della finale di Conference League contro il Basilea, quest'oggi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano farà ritorno in campo. Appuntamento alle ore 15, presso lo Stadio Olimpico ...