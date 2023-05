Torino-Fiorentina | le formazioni ufficiali | Kouamé centravanti

Leggi su 11contro11

(Di domenica 21 maggio 2023) Sono state da poco comunicate ledi, unica gara delle 15:00 della domenica di Serie A. Teatro della sfida (valida per la 36ª giornata) sarà lo stadio “Olimpico Grande”. La diretta sarà invece trasmessa in streaming sull’app di DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky. Si contano 73 precedenti di Serie A fra granata e gigliati nel capoluogo piemontese: il Toro ha vinto ben 40 partite, mentre i viola si sono affermati per 13 volte in trasferta, con 20 pareggi. Nel 2021/22, il risultato della sfida è stato netto: 4-0 per i piemontesi, con gol di Singo e Sanabria e doppietta di Brekalo. Ilha vinto anche la gara di andata di questa stagione (per 0-1 grazie alla rete di Miran?uk). Quest’anno, inoltre, le due compagini si sono affrontate anche in ...