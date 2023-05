Torino-Fiorentina | Italiano | “Spirito incredibile | ora proveremo a mettere l’Inter in difficoltà”

(Di domenica 21 maggio 2023) “Questa squadra ha uno, venerdì eravamo stanchi. Ma se continuiamo a fare queste prestazioni e ainuna squadra che dal punto di vista fisico mette alle corde chiunque, vuol dire che stiamo bene fisicamente e di testa. Volevamo un risultato positivo, siamo contenti di questa giornata”. Lo ha detto l’allenatore dellaVincenzodopo il pareggio per 1-1 contro ilall’Olimpico. Le due finali – Coppa Italia e Conference League – sono all’orizzonte: “Volevamo dare soddisfazioni ai tifosi – ha detto a Dazn -, abbiamo vissuto momenti non eccezionali, ma è venuto fuori il carattere della squadra. Stiamo gestendo l’aspetto fisico, centellinando la fatica, ma stiamo ottenendo anche risultati. Ora abbiamo due ...

TORINO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Fiorentina: si decide tutto nella ripresa, al gol di Jovic risponde Sanabria. Un pareggio che cambia davvero poco nel campionato delle due ...Le scelte di Juric e Italiano. Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria Da ...