Torino-Fiorentina 1-1 | Sanabria replica a Jovic

(Di domenica 21 maggio 2023) Termina 1-1 il match tra, valido per la 36/a giornata del campionato di Serie A. Un risultato che di fatto lascia invariata la classifica delle due squadre, entrambe a quota 50 punti appaiate al Bologna nella lotta per il nono posto. Dopo un primo tempo equilibrato senza clamorose occasioni da rete, in avvio di ripresa è laa passare in vantaggio al 47' con un bel colpo di testa disu cross dalla destra di Kouamè. Per l'attaccante serbo è il quinto centro in questo campionato. Ladelarriva al 66' con il pareggio firmato da, abile a battere Cerofolini con un sinistro sporco in diagonale su assist di Buongiorno dalla sinistra. Per l'attaccante granata rete numero 12 in campionato, a conferma di un'ottima ...

