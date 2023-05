Torino-Fiorentina 1-1 | Sanabria | “Abbiamo la mentalità giusta | vogliamo crescere ancora”

(Di domenica 21 maggio 2023) L’attaccante del, Antonio, al termine del match pareggiato 1-1 contro lavalevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “lae migliorare. Cerchiamo di fare queste ultime due partite alla grande, poi penseremo a quello che verrà. Sono contento, non sapevo se potevo essere a disposizione perché non mi sono allenato in settimana. Sono riuscito ad arrivare in buona forma,fatto una bella partita. Peccato non riuscire a vincere in casa però la prestazione c’è stata“. SportFace.

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn , dopo il pareggio con il Torino: 'Questa partita ha confermato il grande spirito di questa squadra, siamo tornati venerdì ed eravamo stanchi, in primis l'... Antonio Sanabria , attaccante del Torino, parla ai microfoni di DAZN dopo l'1 - 1 contro la Fiorentina: 'Sono contento per il momento che sto vivendo, non sapevo se potevo essere a disposizione perché non mi sono allenato in ...

FINALE! Torino-Fiorentina 1-1 Toro News

Il Torino barcolla e rischia di subire il raddoppio , ma al 68' , Buongiorno va via alla guardoa di martinez Quarta , rasoterra per Sanabria che anticipoa Igor e gira in rete.Dopo poco il suo ingresso prende subito un cartellino giallo, e dopo poco rischia il rosso sul contatto con Ilic. Torino-Fiorentina 1-1, i voti TORINO (3-4-2-1): MIlinkovic-Savic 6; Djidji 6.5, ...