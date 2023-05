Torino-Fiorentina 0-0 LIVE | Karamoh vicino al vantaggio

(Di domenica 21 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su, gara della trentaseiesima giornata di Serie AReduce dalla conquista della finale di Conference League grazie alla rimonta in casa del Basilea, laè impegnata in una ...Lecce 0 Spezia 0 Lecce (4 - 3 - 3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 6, Umtiti 5.5, Gallo 6; Gonzalez 5.5 (14'st Askildsen 6), Blin 6, Oudin 5.5; Strefezza 6, Colombo 5 (14'st Ceesay 6.5), Di ...Serie A - Allo Stadio Olimpico di, la squadra allenata da Juric incontra ladi Italiano.(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All. Juric(4 - 2 - 3 - 1): ...

25'- Mandragora dalla distanza! Bravo Terzic che si inserisce all'interno del campo, serve l'ex Torino che prova la botta da fuori area. Pallone alto sopra la traversa. 21'- Singo crossa e trova ...PRIMO TEMPO 26' Contropiede del Toro con Vlasic, che dal limite calcia, tiro contrato che arriva al portiere in modo morbido. 25' Tentativo da lontano di Mandragora, alto di un paio ...