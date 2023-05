Torino aspetta la piena del Po

Leggi su agi

(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - Torboladel Po. Dopo che la notte è passata senza segnalazioni di criticità e richieste di supporto, come ha fatto sapere il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, continua a piovere su tutto l'arco alpino occidentale, seppure non con forte intensità. Il Po continua a gonfiarsi ed ha superato il livello di guardia a Villafranca e Carignano. Il livello è salito di 1,5 metri in un solo giorno ai Murazzi e in più punti ha raggiunto livelli di preallarme. La, seppur di una portata moderata, dovrebbe attestarsi intorno ai mille metri cubi d'acqua al secondo, ed è attesa in serata. Restano chiusi i Murazzi, mentre col crescere del livello dei fiumi sono stati interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde. Il Comune raccomanda ai cittadini "prudenza, specie nelle zone ...