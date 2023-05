Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2023 | assegnati i titoli individuali ed a squadre nel ricurvo

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) Ultima giornata della tappa dideldicon. In programma oggi c’erano tutte le finali rimanenti del, siache a. Nell’olimpico maschile individuale, a trionfare è stato il brasiliano Marcus D’Almeida, che in finale ha battuto 6-4 il sudcoreano Jin Hyek Oh. Terzo posto per l’olandese Steve Wijler, che ha vinto 6-2 contro il cinese Zhongyuan Li. Per quanto riguarda la competizione a, a vincere è stata la Corea del Sud (Kim, Kim, Lee) per 6-2 sulla Cina (Li, Qi, Wang). Nel femminile si impone a sorpresa la sudcoreana Sihyeon Lim ai danni della connazionale Chae Young Kang per 6-0. Terzo posto per un’altra sudcoreana, San An, vincitrice per 6-2 su ...