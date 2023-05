The Mother | Tutto Sul Nuovo Film Netflix Con Jennifer Lopez!

(Di domenica 21 maggio 2023) The: ilconLopez come protagonista, racconta la storia di un’ex assassina pronta aper proteggere la sua bambina, che si trova in pericolo… Theè iltargato, in uscita nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming, che vede come protagonista l’amataLopez. Nelviene raccontata la storia di una spietata serial killer disposta apur di proteggere la figlia. Con un cast eccezionale, al centro ci sarà la storia di Niki Caro. The: la trama delconThe ...

David O'Hara (Some's Son), Eanna Hardwicke (Vivarium), Isabelle Connolly (Creature di Dio), ...Sparrow ha vinto il premio per la migliore opera prima al Galway Film Fleadh 2022. IRISH FILM ...David O'Hara (Some's Son), Eanna Hardwicke (Vivarium), Isabelle Connolly (Creature di Dio), ...Sparrow ha vinto il premio per la migliore opera prima al Galway Film Fleadh 2022. IRISH FILM ...ha riscosso particolare successo su Netflix e ha battuto anche il record di Knives Out: Glass Onion . Il thriller d'azione con protagonista Jennifer Lopez , disponibile in streaming a ...

The Mother, tutte le location del film Netflix con Jennifer Lopez ComingSoon.it

Marion Cotillard made heads turn as she graced the photocall of her new movie Little Girl Blue at the 76th annual Cannes Film Festival on Sunday.The CBI had summoned him to appear before it on May 22 (Monday), and this would be the third time that Mr.Avinash Reddy fails to turn up before the probing agency.