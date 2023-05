The Ferragnez - La serie 2 | la recensione | Chiara Ferragni e Fedez si mettono a nudo

Leggi su movieplayer

(Di domenica 21 maggio 2023) Ladi The- La2: la seconda stagione dellache segue, disponibile su Prime Video dal 18 maggio con i primi quattro episodi, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre, è a suo modo sorprendente. Qualche mese fa, appena dopo la fine del Festival di Sanremo, per qualche settimana non si è parlato che di loro., una delle coppie più famose d'Italia, la coppia mediatica per eccellenza, era entrata in crisi. Poco dopo,aveva annunciato di voler uscire per un po' dai social. Non ne abbiamo saputo più molto, e non ci siamo informati, a dire il vero.e ...