The Ferragnez e la finzione che diventa realtà e viceversa

Ma ci pensiamo ora, nel momento di scrivere la recensione di- La serie 2 , la seconda stagione della serie che segue Fedez e Chiara Ferragni, disponibile su Prime Video dal 18 maggio ...è la recente serie televisiva, di fatto un docu - reality, che racconta in particolare la vita, senza censure, dell'influencer ...stanno per stupire ancora una volta i loro fan con un episodio speciale della mini - serie2 dedicato al Festival di Sanremo . I dettagli su questa attesa uscita sono stati oggetto di grande curiosità e attenzione da parte del pubblico. In questo post scoprirai quando uscirà l'...

Nel terzo episodio di The Ferragnez 2 appare Luis Sal Da mesi ormai si parla della presunta lite che ci sarebbe stata tra Fedez e Luis Sal. Come sappiamo i due un tempo erano grandi amici, e insieme ...I primi episodi di The Ferragnez 2 ci stanno facendo entrare come mai prima d'ora nella quotidianità di Chiara e Fedez, i quali hanno raccontato davanti alle telecamere i momenti più difficili che ...