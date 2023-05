Terzo Polo | Calenda | “Da Italia Viva ogni giorno randellate | eppure ci avevo creduto”

(Di domenica 21 maggio 2023) Renzi: "Mai aperto bocca contro di lui" ”Vorrei fosse chiaro che tra me e Matteo non c’è un problema personale. Il tema, purtroppo, è politico. Ho già detto che in ore così drammatiche per l’Emilia Romagna e tutto il Paese travolto dalle inondazioni, non intendo scadere nella polemica spicciola. Purtroppo,, daci arrivano. Credo però che sia arrivato il momento di un time out, se voglio salvare almeno la dignità”. Lo dice Carlo, leader di Azione, in un colloquio con il ‘Corsera’, tornando a parlare della rottura con Matteo Renzi.dice di ”avercidavvero” in questa alleanza e avverte: ”Senza i gruppi, crolla tutto”. Renzi parla della questione ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su ...

Di certo, i moderati di Lupi sono convinti di poter trarre vantaggio dall' implosione del: "Il bipolarismo è tornato d'attualità perché gli elettori hanno scelto così. D'altronde Renzi e ...Con buona pace del suo quasi ex alleato all'interno del, Carlo Calenda. L'ultimo atto del divorzio tra Azione e Italia Viva potrebbe essere scritto nelle assemblee dei gruppi parlamentari, ...'Come dirigenti e componenti della ex segreteria di Azione abbiamo deciso di lasciare il partito per aderire convintamente al progetto di costruzione delcon Italia Viva. Non si tratta di ...

Addio al Terzo Polo, Renzi fa shopping da Calenda anche a Roma ed è subito lite Repubblica Roma

(Adnkronos) – ”Vorrei fosse chiaro che tra me e Matteo non c’è un problema personale. Il tema, purtroppo, è politico. Ho già detto che in ore così drammatiche per l’Emilia Romagna e tutto il Paese tra ..."Dopo Draghi, è stato il miglior premier degli ultimi anni". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, considera Matteo Renzi con il quale discute da ormai diversi mesi sul destino del Terzo Polo. In u ...