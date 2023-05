Terra amara anticipazioni | Demir | Zuleyha | Yilmaz e Fekeli si coalizzano grazie a Hunkar

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 21 maggio 2023) Ultima puntata di questa settimana di: per la prima volta i protagonisti si coalizzeranno per salvare la reputazione dell’ex sarta Da quandosono arrivati in città, gli equilibri tra i vari abitanti sono completamente cambiati. Il colpo di fulmine diha portato la madrea compiere qualsiasi gesto pur di vedere il figlio felice: tra questo anche far incarcerare l’uomo di cui in realtàè innamorata. In carcere però conosce, accusato sempre dalla famiglia degli Yaman di essere l’omicida del capostipite. Da quando i due vengono scarcerati inizia un avere propria guerra fra le due famiglie, ma nella puntata di oggi, lo speciale che andrà in onda alle 15:00, sarà ricco di sorprese. L’onore dell’ex ...