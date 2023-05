Tenta di uccidere la compagna con un’ascia | arrestato 47enne

(Di domenica 21 maggio 2023) Aggredita conma se la caverà. Una lite a notte fonda, urla e una donna ferita per la strada: questo hanno trovato i sanitari del 118 e i carabinieri quando sono arrivati a Lenno, nel Comune di Tremezzina, quando poco prima delle 3 sono arrivati sul posto, allertati da dei vicini. La donna di 49 anni presentava ferite e contusioni. Non in pericolo di vita è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como. Ad aggredirla con un ascia, secondo l’accusa, è stato il compagno di 47 anni, originario di Meda, che da qualche tempo si era trasferito nella cittadina sul lago di Como. Secondo una prima ricostruzione, i due hanno litigato e lui l’ha colpita forse con l’impugnatura dell’ascia, prima che lei riuscisse a scappare e chiedere aiuto. I carabinieri poi hanno trovato l’arma e lo hanno portato in caserma dove è statocon l’accusa di ...

Ennesimo caso di violenza maschile sulle donne. Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia per aver colpito la compagna con ...... il figlio sopravvissuto alla strage di famiglia: 'A mio padre chiederei il perché' Leggi Anche Samarate, massacra a martellate la moglie e la figlia 16enne poidianche l'altro figlio ...... che dalle carceri e dal 41 Bis trapela la volontà diAntoci, di colpirlo ancora. Per tale ...rappresenta un presidio importantissimo per questa terra di Sicilia bellissima e che qualcuno...

Tenta di uccidere la compagna con un'ascia durante una lite a Tremezzina: arrestato un uomo di 47 anni Virgilio Notizie

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La donna è riuscita a fuggire in strada e chiedere soccorso. All'arrivo degli agenti, l'uomo è stato trovato ubriaco e accanto l'ascia utilizzata ...