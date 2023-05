Tennistavolo | Mondiali individuali Durban 2023 | quattro azzurri al secondo turno in singolare

(Di domenica 21 maggio 2023) La seconda giornata deidi, in corso a, in Sudafrica, riservasuccessi in altrettanti incontri agliimpegnati oggi: passano ilnelmaschile Niagol Stoyanov e Mihai Bobocica, già vittoriosi ieri in coppia nel doppio maschile, e nelfemminile Giorgia Piccolin e Gaia Monfardini. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nei sessantaquattresimi delmaschile vincono sia Niagol Stoyanov, che supera il neocaledoniano Jeremy Dey per 4-0 (11-8, 11-5, 11-8, 11-8) ed alaffronterà il tedesco Dimitrij Ovtcharov, numero 15 del seeding, sia Mihai Bobocica, che elimina l’egiziano Ahmed Saleh ...

Tutto pronto in Sudafrica, più precisamente nella città di Durban, per l'edizione 2023 dei Mondiali di tennistavolo. La rassegna iridata torna in Africa per la seconda volta nella storia e per la prima volta dal 1939, per un appuntamento che vedrà al via anche sette giocatori italiani.

Prima giornata dei Mondiali di tennistavolo 2023 a Durban (Sudafrica). In scena andavano una parte di primi turni nell'individuale maschile e femminile, nel doppio misto e nelle specialità non olimpic ...C’è anche un po’ di Apuania Carrara ai campionati mondiali individuali di tennistavolo che da oggi al 28 maggio si svolgono a Durban, in Sudafrica, un torneo riservato a soli 128 giocatori. Dopo quell ...