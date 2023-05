Tennistavolo | Mondiali Durban 2023 | quattro azzurri superano il round d’esordio

(Di domenica 21 maggio 2023) Proseguono idiin corso di svolgimento a, in Sudafrica. Buone notizie daicoloriin questi primi turni dei vari tabelloni: nel singolare maschilel’esordio Niagol Stoyanov (4-0 sul neocaledoniano Jeremy Dey) e Mihai Bobocica, che ha battuto per 4-1 l’egiziano Saleh. Ora arrivano le sfide più complicate, contro le teste di serie: Stoyanov sfiderà la numero quindici Ovtcharov, mentre Bobocia se la vedrà contro la numero 31 Gauzy. Esordio positivo anche nel singolare femminile per Giorgia Piccolin, vincente 4-1 su Ng Wing Lam, e per Gaia Monfardini, che ha sconfitto la cilena Vega per 4-2. Le prossime due avversarie saranno rispettivamente la numero 7 del tabellone Hayata e la numero 32 Winter. SportFace.

Tutto pronto in Sudafrica, più precisamente nella città di Durban, per l'edizione 2023 deidi. La rassegna iridata torna in Africa per la seconda volta nella storia e per la prima volta dal 1939, per un appuntamento che vedrà al via anche sette giocatori italiani. Sono ......olimpico) 1 - Equitazione salto ad ostacoli (inizio ranking olimpico) 12 " Pallamano... non ancora qualificato, ottiene una quota Paese) 21 giugno - 2 luglio: Giochi Europei ...Come già avvenuto in passato a parti invertite, quando in occasione deie degli Europei di ... pickleball,e squash). L'iniziativa richiamerà al Foro circa 40mila ragazze e ...

Tennistavolo, Mondiali individuali Durban 2023: quattro azzurri al secondo turno in singolare OA Sport

La seconda giornata dei Mondiali individuali 2023 di tennistavolo, in corso a Durban, in Sudafrica, riserva quattro successi in altrettanti incontri agli azzurri impegnati oggi: passano il turno nel ...Prima giornata dei Mondiali di tennistavolo 2023 a Durban (Sudafrica). In scena andavano una parte di primi turni nell'individuale maschile e femminile, nel doppio misto e nelle specialità non olimpic ...