Tennis | Torneo Ginevra Cecchinato batte Shelton al primo turno

Buona la prima per Marco Cecchinato nel "Gonet Geneva Open",ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 30enne di Palermo, n.83 del ranking, ha eliminato all'esordio per 75 26 62, ...Esordio positivo del siciliano, che supera lo statunitense per 7 - 5 2 - 6 6 - 2 GINEVRA (SVIZZERA) - Buona la prima per Marco Cecchinato nel "Gonet Geneva Open",ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 30enne tennista palermitano, n.83 del ranking, ha eliminato all'esordio per 7 ...... perché alla fine è uno sport in cui magari giochi ilimportante della vita contro un ... E secondo me questo grande periodo diitaliano è nato perché l'uno con l'altro ci siamo stimolati '.

La premiazione del torneo femminile agli Internazionali di Roma è un disastro: tenniste incredule Fanpage.it

Rune-Medvedev è in programma non prima delle ore 13 sul campo centrale del Foro Italico. Gli abbonati Sky potranno vedere la finale di Roma su uno dei due canali dedicati o Sky Sport Uno o Sky Sport ...