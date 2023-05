Tennis | Navratilova riceve racchetta d’oro | ‘è stato anno difficile ma ora sto bene’

...15 si terrà la cerimonia di consegna della Racchetta D'Oro 2023 alla leggendaria Martina. Una volta conclusa la premiazione prenderà il via l'attesissimo match tra il giovane danese e il ...AGI - Martina, 66 anni, riceverà, prima della finale femminile degli Internazionali d'Italia che, ... la Racchetta d'Oro: il premio che la Fitp (Federazione Italianae Padel) ogni ...Racchetta d'oro 2023: Stefan Edberg e MartinaOltre a Stefan Edberg, un'altra leggenda del, Martina, sarà insignita della Racchetta d'oro quest'anno. Martina è una ...

Daniela Hantuchova found herself in tears as Martina Navratilova was given the Golden Racket award at the Italian Open. The retired Slovakian star commended the 18-time Grand Slam champion for her ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Quest’anno è stato molto difficile per me, ma adesso sto bene. Sono grata, per ovvie ragioni, di essere qui con voi, ho sempre amato l’Italia. Il mio primo torneo qui è st ...