Tennis | Navratilova commossa riceve la racchetta d`oro

(Di domenica 21 maggio 2023) caption id="attachment 336190" align="alignleft" width="300" Martina/captiond'oro a Martina: la ex numero uno delmondiale ha ricevuto l'ambito riconoscimento agli Internazionali Bnl d'Italia prima della finale maschile, al Foro Italico, dalle mani di Nicola Petrangeli."Come sapete, ho passato un anno difficile, ma adesso sto bene", ha detto la campionessa delmondiale. Un campo centrale gremito, unamentre sul maxischermo scorrevano le immagini dei suoi momenti d'oro. "Sono grata per mille ragioni di essere qui, ho giocato il primo torneo a Roma nel 1973, ho sempre amato l'Italia. Ilè una scuola di vita, insegna pazienza, perseveranza, ad essere giusti, umili e continuare a ...

16:25 - Martinalegge un messaggio in italiano : 'Molti sanno che ho passato un anno ... Ilmi ha dato una vita sorprendete per la quale sono grata. Questo meraviglioso sport è ...'Ho passato un anno difficile, ma adesso sto bene, grazie'. Sono le parole con cui, accennando alla sua battaglia contro il tumore, il mito delfemminile Martina, 66 anni, ha ritirato il premio 'Racchetta d'oro' prima della finale maschile agli Internazionali didi Roma, in un Campo Centrale gremito, sotto gli occhi ...Il mio primo torneo qui è stato nel 1973, ho sempre amato mangiare il gelato..., ilmi ha ... Sono queste le parole della campionessa ceca naturalizzata statunitense Martinache, ha ...

Navratilova, commovente discorso agli Internazionali: "Il tennis è una scuola di vita" Sky Sport

Dopo Stefan Edberg, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha assegnato la “Racchetta d’oro” 2023 anche a Martina Navratilova Dopo Stefan Edberg, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha assegnato la ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...