Tennis | da Madrid a Roma | se le premiazioni femminili diventano un caso

(Di domenica 21 maggio 2023) Ledegli ultimi due WTA 1000 sono diventate un, benché per motivi diversi. Trac’è un filo diretto, e se nelspagnolo si trattava dell’ultimo atto di doppio, in quello italiano è stata la finale di singolare a lasciare quantomeno interdetti per le modalità di svolgimento. Ma andiamo con ordine. A, la finale di doppio femminile era stata vinta dalla coppia composta dalla bielorussa Victoria Azarenka e dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia per 6-1 6-4 nei confronti delle americane Coco Gauff e Jessica Pegula. A vincitrici e finaliste, però, era stato impedito di parlare dopo la finale: premiazione, consegna dei trofei, fine. Si temeva forse che ildella torta in cui è rimasta coinvolta la ...

... Rune vs Medvedev (Pero - Bertolucci) a seguire - Studioore 19 - Rubrica 'The Insider' ...(assente a Roma per infortunio) che ha approfittato dei 510 punti persi da Zverev dopo. Sinner ...I continui battibecchi con il pubblico hanno animato le sue partite a Montecarlo,e anche a Roma ma anche i famosi litigi a fine partita con Ruud e Wawrinka ne descrivono la personalità ...... con ilche inevitabilmente è scalato in secondo piano. A guidare il tabellone dell' ...per quanto concerne la Race grazie anche alle due finali 1000 dell'anno con successo a Miami e KO a-...

ATP Madrid, Alcaraz in semifinale: Khachanov battuto 6-4, 7-5 Sky Sport

Al Foro Italico si sfidano in finale il danese Rune e il russo Medvedev. Dopo una striscia lunga 18 anni nell'ultimo atto non ci sono né Nadal né Djokovic ...Il danese supera Ruud girando la gara con un time-out medico, il russo vince la gara interrotta per la pioggia contro Tsitsipas Mentre Matteo Berrettini annunciava la sua assenza da Roland Garros che ...