Temporale su Roma Nord | allagamenti e criticità | quadrante in ginocchio a ogni pioggia VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023) L’instabilità pomeridiana torna protagonista nella Capitale e dintorni. Nel primo pomeriggio di oggi una intensa cumulogenesi ha comportato la formazione di diversi temporali anche violenti. La zona adie quella dei Castellini sono le aree che hanno registrato attività elettrica frequente, nubifragi e. Bracciano e La Storta sono state interessate anch’esse da una serie di temporali di forte intensità. Disagi alla circolazione dovuti al maltempo hanno mandato in tilt diverse arterie nevralgiche. Tufello, Isole Curzolane un fiume in piena Intorno alle 14 di oggi un brevedi forte intensità ha interessato l’area di Montesacro e la zona di La Storta. Diversi disagi alla circolazione per via degli. Dopo...