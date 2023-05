Tari | Serluca | “Invertiamo un trend storico | sul verde il Pd non mescoli le carte”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Poiché abbiamo l’abitudine di dire ai contribuenti la verità, non abbiamo mai negato che a Benevento il costo dellanon è esiguo. Ma è così da anni e questa classifica della Uil è stata dello stesso tenore anche per altre amministrazioni, incluse quelle targate Pd. Noi piuttosto rivendichiamo il merito di invertire il: leffe quest’anno rispetto al passato cominciano a scendere” così in una nota l’assessore al Bilancio Maria Carmela. “Sul fisco, il populismo è esercizio comodo ma tanto inutile quanto nocivo. È noto che i costi dellasono fortemente influenzati dalla mancanza di impiantistica. Lo smaltimento dei rifiuti verso siti fuori provincia ci costringe a sostenere costi esosi: l’amministrazione ha margine di manovra assai ridotto. Le ...