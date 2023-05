“Sulla transizione ecologica questo governo sta sbagliando tutto” Per l’ambientalista Ermete Realacci “rinnegare l’elettrico significa non capire in che direzione sta andando il mondo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 21 maggio 2023) “Purtroppo abbiamo persone inadeguate acosa bisognerebbe fare per risolvere i problemi che ci troviamo di fronte”. Non usa mezze parole, uno dei volti più noti dell’ambientalismo italiano, a lungo presidente di Legambiente, tra i fondatori del Kyoto Club, ex parlamentare italiano e oggi a capo (nonché fondatore, anche incaso) dell’associazione Symbola. “Partiamo da un presupposto – ci dice – Quello che drammaticamente stiamo vedendo in Emilia Romagna è figlio di varie cause, ma la principale è senza ombra di dubbio il cambiamento climatico in atto da anni. Purtroppo il problema è anche di narrazione: a fronte di migliaia di ricercatori e osservatori che sono concordi su quest’aspetto, ci sono sempre dieci persone che vanno in televisione a dire che il cambiamento climatico non c’entra o ...