Lo rende noto il Dipartimento di stato, precisando che lo stop alle armi "potrebbe essere esteso con l'accordo delle parti". . 21 maggio 2023... piuttosto, i paesi arabi della penisola arabica, il, l'Egitto e lo Yemen meridionali. ... il potere islamista ha ospitato 'la conferenza degli amici della Siria' , sotto l'egida di, Qatar e ...... affermando che nonaltro che coercizione e nessuna diplomazia. Sanzioni imposte alla ... Sanzioni unilaterali imposte a Paesi africani come il. Nel 1993, gli Stati Uniti annunciarono ...

Sudan: Usa, da lunedì scatta il cessate il fuoco per 7 giorni - Ultima Ora Agenzia ANSA

Entreranno in vigore il 22 maggio alle 21:45 ora locale il cessate il fuoco e la tregua umanitaria di sette giorni concordata dall'esercito sudanese e dalle forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) ...In Sudan, le persone affrontano i pericoli, fuggendo in particolare da Khartoum, dal Darfur e da altre aree non sicure. Secondo la Commissione Sudanese per i rifugiati (Commission for Refugees/COR), c ...