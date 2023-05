Street Art Adv | a Salerno il primo murales anti smog contro la violenza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti L’arte come strumento di comunicazione e cambiamento. Per la prima volta Art Adv presenta aun progetto unico nel suo genere, una campagna pubblicitaria eco sostenibile e di grande sensibilizzazione, ideata per l’azienda Miele Più, con oltre settant’anni di esperienza tra innovazione ed attenzione all’ambiente. Unche diventa un vero e proprio “polmone” per la città, scritte di odio e discriminazione che vengono ricoperte con opere d’arte, colori, forme, fantasie per una comunicazione del tutto non convenzionale. La tradizione e l’evoluzione, il passato e il presente si mescolano generando una visione ampia di ciò che potrebbe essere il futuro e l’animo artistico esprime in pieno l’essenza del mutamento attraverso un’opera caratterizzata da un contrasto di toni intensi e forme geometriche che riportano ad ...