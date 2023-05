Storico concorrente di Amici sposa il compagno | “Andrea è diventato mio marito ed io il suo”

Leggi su tpi

(Di domenica 21 maggio 2023) Fiori d’arancio per un exdi, che hato il suo. Pierpaolo Astolfi si è unito in matrimonio con il suo: “Oggi io eabbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io eci siamoti, oggimioed io il suo. Grazie Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario”, ha annunciato sui social. Astolfi è statonella primissima edizione di, che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi, quella vinta da Dennis Fantina. Pierpaolo insieme a Renato Sannio e Gianluigi Garretta gareggiava nella categoria ‘conduzione’. Aveva poi lavorato per Mediashopping ...