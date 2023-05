Stone Cold Steve Austin rivela | “Io e CM Punk ci sentiamo di tanto in tanto | è un amico Lo ammiro molto”

(Di domenica 21 maggio 2023)è probabilmente uno dei wrestler più influenti della storia della disciplina e per chiunque è davvero difficile lasciarlo fuori da un ipotetico Mount Rushmore WWE e non, visto quello che ha rappresentato per la disciplina nei suoi anni d’oro. Intervistato da Forbes, il Texas Rattlesnake ha parlato anche di CM, nell’occhio del ciclone da mesi in vista del suo ritorno (o non ritorno) in AEW.ha speso parole al miele per il Best in the World, affermando di essere in contatto con lui (anche se saltuariamente), elogiandolo enormemente per il suo lavoro. “L’ho sentito ieri, non sapevo avesse avuto uno strappo” “Sai – ha esordito il WWE Hall of Famer – l’ho sentito ieri sera. Non sapevo si fosse strappato il tricipite, non seguo ...

Dopo l'ennesimo caso mediatico smosso dal Second City Savior, torna a parlare di lui anche il Texas Rattlesnake della WWE ...Il WWE Hall of Famer "Stone Cold" Steve Austin è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi wrestler professionisti che siano mai entrati in un ring. È tornato dal ritiro solamente per un match i ...