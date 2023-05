Stefano Fresi | chi è | età | carriera | film | chi è la moglie | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 maggio 2023) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Francesca Fialdini e con Da noi a ruota libera. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi nel salotto più amato dal pubblico di Rai 1, anche l’attore romano. Che da poche settimane abbiamo rivisto in tv, sul piccolo schermo, nella serie Vivere non è un gioco da ragazzi. Lui sarà in studio con laCristiana: lei, musicista, ha omaggiato il grande compositore e direttore d’orchestra statunitense Henry Mancini, celebre per alcune delle colonne sonore più belle della storia del cinema. E lo ha fatto con un album e lo spettacolo ‘It had better be Henry Mancini’, con la partecipazione del marito. View this post onA post shared by ...