STATS – Napoli-Inter | fuori Brozovic e Calhanoglu | chi giocherà la finale di Champions?

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 maggio 2023) Tutti i numeri stagionali di Hakane Marceloin vista delladiLeague L’unico nerazzurro del centrocampo titolare a essere presente nella gara del Maradona di oggi contro ilsarà l’instancabile Barella. Per il resto, siachesi accomoderanno in panchina, pronti a entrare in caso di necessità o di prova non positiva dei loro due sostituti: Asllani e Gagliardini. Una pausa necessaria per due giocatori che hanno accumulato molti minuti: per l’esattezza 1690, spalmati in 25 gare, il croato, che in campionato ha una percentuale di titolarità piuttosto bassa, attestata sul 48,6; al contrario il turco – che ad un certo momento ne ha rilevato posizione e direzione registica – ha giocato 31 partite su 35, in 26 ...