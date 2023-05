Springsteen infiamma i 60 mila del Circo Massimo Anche Sting tra il pubblico

(Di domenica 21 maggio 2023) C'eratra ildi Brucealdi Roma. Appena salito sul palco, il Boss è stato accolto dall'ovazione dei 60fan accorsi nella Capitale. Un'onda d'urto da far impallidire che ha scatenato il secondo live del suo mini tour italiano. Tra i primi brani l'immancabile «No Surrender». Ed è iniziata la festa sotto il palco e sul campo. Poi tutte d'un fiato le canzoni di una scaletta che non ha lasciato neun attimo di respiro. Ad applaudirlo c'eranoThomas dei Maneskin, Edoardo Leo, Luca Marinelli e Giuseppe Battiston. (Carlo Antini)

Bruce Springsteen infiamma i 60mila del Circo Massimo Il Tempo

Prima dello show, la polemica. Via social. Con Bruce Springsteen sulla graticola per la decisione degli organizzatori di confermare il concerto, 'mentre a due passi si muore'. Un ’caso’ finito addirit ...ROMA – Già dalle prime ore del mattino i fan di Bruce Springsteen si sono messi in fila agli ingressi ... la musica del Boss che regolarmente salirà sul palco, ma la polemica infiamma sui social e in ...