Sport in tv oggi | domenica 21 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilcompleto e il palinsesto delloin tv per la giornata di212023. Tantissimi appuntamenti da seguire in diretta, con varie discipline protagoniste in questaprimaverile. Grande attesa ovviamente per la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, di scena sul Centrale del Foro Italico di Roma dove si assegna l’ultimo titolo Masters 1000 prima del Roland Garros. Si chiude anche la seconda settimana del Giro d’Italia, che propone una tappa potenzialmente esplosiva con arrivo a Bergamo. Spazio poi naturalmente al calcio, con quattro partite di Serie A egli altriri campionati europei ma senza dimenticare anche il Mondiale Under 20 che vede scendere in campo l’Italia contro il Brasile. Il ...

Le prime pagine dei quotidiani sportivi diin edicola: Tuttosport, Gazzetta delloe Corriere delloLa Gazzetta dello, Il Corriere delloe Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto ...AGI - Juergen Schult per tanti potrebbe essere uno sconosciuto ma nellooltre ad essere l' ultimo campione olimpico della 'Ddr', è colui che detiene il più vecchio ...Schult è un signore di ...'Purtroppo,ho potuto completare solo pochi giri. Le condizioni meteo hanno infatti stravolto ...canali social del Campionato Italiano Gran Turismo (Facebook e YouTube) e in diretta su ACI...

Sport in tv oggi (sabato 20 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Al Foro Italico si sfideranno per il titolo Holger Rune e Daniil Medvedev, nella sfida in programma alle ore 16 da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il 20enne danese, che ...Scopri insieme a Virgilio Sport tutti i segreti della quindicesima tappa del Giro d'Italia numero 106, la Seregno-Bergamo di 195 chilometri ...