Sport in tv oggi domenica 21 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 21 maggio 2023) Inil tennis con il torneo ATP Masters 1000 di Roma, il basket, con la Serie A, il ciclismo, con il Giro d’Italia, il Motocross con il GP di Francia, e molti altri ancora: tantoin tv ed in21. Cala il sipario anche sui tornei di singolare e doppio maschile agli Internazionali d’Italia 2023 di tennis: si inizierà alle 13.00 con Robin Haase/Botic van de Zandschulp-Hugo Nys/Jan Zielinski, mentre non prima delle 16.00 si giocherà Holger Rune-Daniil Medvedev. Il Giro d’Italia vedrà andare in scena la quindicesima tappa, la tredicesima in linea, che vivrà la partenza da Seregno e l’arrivo a Bergamo dopo 195 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 11.45, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.55, infine l’arrivo è calcolato tra le ...

Due gol decisivi nelle prime due partite del 23° mondiale U20 partitoin Argentina. Il primo è quello del neozelandese Garbett, che stende il Guatemala nella partita inaugurale del gruppo A, lo stesso dell'Argentina (in campo tra poco). Il secondo lo firma lo ...abbiamo avuto più qualità, non abbiamo sbagliato l'ultimo movimento. Ed è stata una buona partita da un punto di vista tecnico. Fino a quando la matematica non ci dirà il contrario, tenteremo di ...PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ soloa 4,99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Sport in tv oggi (sabato 20 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Ha ragione Beppe Marotta: non ha alcun senso collocare in calendario Inter-Atalanta appena tre giorni dopo la finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Fiorentina. La logica avrebbe suggerito tutt’ ...Sabato 10 giugno, dalle 16 a mezzanotte, Altedo sarà il palcoscenico delle associazioni sportive e culturali del territorio, sotto la guida della Proloco di Malalbergo e con la collaborazione dei nego ...