Spezia | Semplici | «Poco determinati | ma con il pareggio…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 maggio 2023) Le parole di Leonardo, tecnico dello, dopo il pareggio ottenuto dai liguri in campionato contro il Lecce Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 dellocontro il Lecce. PAROLE – «Un punto che muove la classifica, ci fa allungare un attimo ma sicuramente eravamo venuti qui per provare a fare un risultato diverso. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, di valore ed il primo tempo abbiamo fatto molto bene creando i presupposti per fargli del male. Non siamo statie cattivi, l’abbiamo pagato. Lo sforzo del primo tempo é stato di valore, nel secondo tempo é stato più equilibrato e forse da entrambe é subentrata la paura. Hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Bisogna andare avanti con queste prestazioni».