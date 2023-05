Spezia | Semplici | “Non siamo stati abbastanza cattivi e determinati Paghiamo gli errori”

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Leonardo, tecnico dello, ha parlato dopo il pareggio a reti inviolate contro il Lecce. “Un punto che muove la classifica. Sicuramente eravamo venuti qui per fare un risultato diverso, sapevamo di affrontare una squadra forte con dei valori, io penso che noncosìcome in altre circostanze. Abbiamo pagato questi. Noi rimaniamo fiduciosi, sappiamo qual’è il nostro calendario e andiamo avanti fino all’ultima giornata”, ha dichiarato. Il tecnico ha continuato: “bravi nel rimetterci in corsa, abbiamo sicuramente due partite difficili prima di finire il campionato. Fallo su Nzola? l’arbitro ha deciso così, inutile stare a dire se o ma, nel calcio non contano. Oggi abbiamo ...