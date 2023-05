Spalletti verso l’addio | ipotesi a sorpresa sul prossimo anno | c’è la notizia da Sky

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 21 maggio 2023) Il futuro di Lucianosembra ormai sempre più lontano da Napoli. Le parole rilasciate nella conferenza stampa di post partita di Napoli-Inter non sono state chiare al 100%, ma sdi addio. Lucianoin conferenzaMa quale sarà il futuro del tecnico toscano? Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha rivelato un particolare retroscena legato al contratto con il Napoli. Di seguito le sue parole. Da quello che ci risulta, col rischio di smentita, il contratto diè da 2,8 milioni di euro più mezzo milione di euro di bonus scudetto. De Laurentiis ha fatto valere l’opzione, peraltro la voleva biennale ma l’intesa fu trovata su un solo. Non ci sono penali in caso di dimissioni, ma gli sarebbe vietata la possibilità di allenare per unsalvo ...