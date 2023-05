Spalletti valuta l’ipotesi di un anno sabbatico CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023)pensa ad un. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’accenno fatto in conferenza stampa dal tecnico del Napoli agli stivali che gli sono necessari più delle ali, per il quotidiano sportivo, è chiaro. “Lucianoha detto che gli servirà giusto un paio di buoni stivali per fare quello che lo aspetta. E chi vuole capire, capisca o capirà che certe scarpe non sono scarpini e non hi tacchetti: sono attrezzi utili a un altro tipo di lavoro. Cose di campagna toscana, roba seria per lui, radici: la tenuta di Montaione, i vigneti, i suoi animali. La quiete e la famiglia. La mamma. Le panchine del paese, mica quelle di uno stadio: perché ad oggi, se non fosse chiaro, il signor Luciano sarebbe tentato dall’idea di non allenare per un. Staccherà: così ...