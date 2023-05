Spalletti sulla Champions | “Inter con merito in finale | a noi è successo di tutto”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 21 maggio 2023) Luciano, prima di Napoli-, ai microfoni di DAZN, è tornato a parlare dellaLeague. Il tecnico toscano, dopo aver fatto i complimenti alla squadra di mister Simone Inzaghi, ha ricordato le gare giocate ai quarti dicontro il Milan. Luciano: “incon” Queste le parole di: Per me aver allenato l’è motivo d’orgoglio e in generale anche loro hanno fatto un grande campionato: averli messi dietro dà l’idea di quanto sia grande la nostra impresa. Anche questo mi inorgoglisce. Loro sono stati bravi perché insi sono fatti sempre trovare pronti e insono arrivati con ...