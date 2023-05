Spalletti | parole che sanno d’addio | “Giusto fare dei ragionamenti | sul mio accostamento alla Juventus…”

'Sul gol sono riuscito a trovare spazio sulla trequarti, ho provato a calciare ed è andata bene. È una rete importante per la squadra. Volevamo vincere e sono contento' . Queste ledi Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Napoli sull' Inter . 'L'allenatore è importante per me e per la squadra. Mi piace esultare con lui e con i miei ......per la squadra perché eravamo sull'1 - 1 e volevamo vincere" La tua esultanza con"Il ... non c'è bisogno di dirlo aNAPOLI - Nonostante lo scudetto già conquistato da oltre due settimane, il Napoli non molla e batte 3 - 1 l'Inter finalista di Champions League. Lucianoè atteso per commentare il successo dei suoi ...

Diretta Spalletti: le parole dell'allenatore del Napoli LIVE Corriere dello Sport

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il Napoli si rifà contro l’Inter. Dopo la sconfitta all’andata, gli azzurri vanno a caccia della vittoria e la ottengono grazie ad un ottimo lavoro ...Il Napoli vince per 3-1 contro l'Inter grazie alle reti di Anguissa, un super gol di Di Lorenzo e la rete del giovanissimo Gaetano. Le parole del tecnico ...