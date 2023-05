Spalletti pare un uomo in fuga | non si capisce bene da cosa CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023) Sul Corriere della Sera Daniele Dallera scrive del Napoli e del divorzio che sembra ormai annunciato tra De Laurentiis e. Il tecnico del Napoli, scrive, sembra unin, anche se non si sada. E non è il primo a fuggire dopo una vittoria. Lo hanno già fatto Mourinho, che, anzi, si appresta a farlo di nuovo con la Roma, Conte, Allegri e Sarri. Dallera scrive: “Il divorzio tra& De Laurentiis fa discutere, spiazza, entra nella sfera sempre curiosa del mistero, si porta dietro aspetti psicologici e motivazioni caratteriali che nemmeno quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi svela, questo è più terreno, si fa baruffa per soldi, orologi, borse e metri quadri. Più ideologico quello che si consuma al Maradona, il presidente dice «non tarpo le ali a ...