Spalletti | «Orgoglioso di aver allenato l’Inter | Finale meritata»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Lucianoha commentato su Dazn il match fra Napoli e Inter che si giocherà a breve allo Stadio Diego Armando Maradona. PAROLE –parla in questo modo prima di Napoli-Inter: «Quello lo vedremo dentro la gara, in questo punto ci si porta dietro qualcosa a livello fisico. Qualche defezione ce l’hanno tutti, noi ci arriviamo bene ma con qualche fatica e bottarella che ti limita. Si sono allenati bene, sono molto fiducioso anche per il clima festoso. Pronti ad assorbire il calore dei tifosi. Prima di tutto è l’essere orgogliosi diuna squadra prestigiosa come, me lo porterò sempre con me. Gli vanno fatti i complimenti, hanno fatto un grande campionato e questo dà la dimensione della nostra impresa contro una compagine che ha fatto questi risultati. Abbiamo vinto con ...