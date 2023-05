Spalletti Napoli e il possibile divorzio | il tecnico vuole un anno sabbatico

(Di domenica 21 maggio 2023)e ila fine stagione: ilvorrebbe prendersi unSecondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dietro la decisione didi lasciare ilnon ci sarebbero altre squadre. Iltoscano, infatti, avrebbe deciso di prendersi undi pausa da trascorrere in campagna, prima di ripartire tra due anni con una nuova avventura.

e il possibile divorzio a fine stagione: il tecnico vorrebbe prendersi un anno sabbatico Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dietro la decisione di ......Ci sarà - come da pronostico - pure Kvicha Kvaratskhelia nell'attesissima sfida delle 18 tra...respira nella città campione d'Italia a causa delle tante incognite sul futuro di Luciano...La SSCha comunicato la lista dei calciatori convocati da misterper la sfida di campionato contro l'Inter al Maradona. Unico assente l'infortunato Lozano. Comments comments

In casa Napoli, che ha conquistato lo scudetto lo scorso 4 maggio, continua a tenere banco - invece - il futuro di Luciano Spalletti, tutt'altro che chiaro. "Se mi sento le ali tarpate Non lo so cosa ...Il giornalista, esperto di calciomercato, ha riassunto così gli ultimi giorni di novità sul futuro di Spalletti a Napoli e sul suo rapporto con patron ADL: “ADL e Spalletti hanno sempre avuto un ...