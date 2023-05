Spalletti è per sempre nella storia ma il Napoli non ha tutto questo tempo

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilnon ha ilche chiede Luciano. Non c’èper riflettere più di tanto. Non c’èper esegeti, filosofi, pedagoghi… La società liquida scorre. Le affermazioni del recente passato sono pleistocene. Vale il presente è quello che farai dopo. I nostri figli vanno al triplo della nostra velocità. Il retaggio costruito negli anni dalla società, sembra avere eredi affidabili. È la peculiarità più tangibile e rassicurante. Valentina sembra avere la stessa dolce ispidità paterna. Luigi è un Richelieu dalla elvetica consapevolezza. Edo amore, me lo racconti dopo. I dubbi, le paure, gli affetti non hanno diritto di cittadinanza nel calcio moderno. Se sono questi i problemi di, allora: grazie mister avràun posto speciale nel nostro ...

... LucianoIl Napoli non ha il tempo che chiede Luciano. Non c'è temporiflettere più di tanto. Non c'è tempoesegeti, filosofi, pedagoghi La società liquida scorre. Le ...Convocati Napoliil prossimo match di Serie A contro l'Inter: la decisione di Lucianosugli infortunati Il Napoli ha diramato la lista dei convocatiil match contro l'Inter. Come da attese recupera ...... architetto dello scudetto del Napoli insieme al tecnico Lucianoe al presidente Aurelio ... Ogni giorno può essere quello buonoil vertice decisivo con De Laurentiis, non nuovo a colpi di ...

E se Luciano Spalletti avesse deciso di smettere di allenare E' un'ipotesi che La Gazzetta dello Sport prende in considerazione, ...Il futuro di Luciano Spalletti a Napoli resta tutto da definire, ma è innegabile che il tecnico di Certaldo sia rimasto incredibilmente legato a questa ...