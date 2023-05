Spalletti chiarissimo sul futuro | “È tutto definito | abbiamo deciso di aspettare per comunicare la decisione

(Di domenica 21 maggio 2023) Il Napoli spazza via le nubi del conflitto De Laurentiis-con una vittoria netta contro l’Inter, con gli azzurri che portano via dal Maradona un 3 a 1 che dimostra ancora una volta la forza di quest’organico, con la partita decisa dall’espulsione di Gagliardini e dall’eurogol di Di Lorenzo. Ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Napoli,: “C’è la qualità del gioco che ci ha contraddistinto. Stasera diventava stimolante per i calciatori perchè avevano davanti una finalista di Champions. Volevano dimostrare che l’impresa fatta duranteil campiomato non era figlia di un periodo. L’Inter era l’unica squadra che non avevamo battuto emigliorato le statistiche di miglior attacco e difesa“. Per: “Squadra costruita bene dal presidente” Napoli Inter ...

E sulle discussioni con De Laurentiis è stato: "È il club che deve dirvi cosa ci siamo ... E chissà se perc'è ancora spazio.Parole poche, indizi tanti:e il Napoli hanno deciso di andare avanti, come del resto era ... "Dopo l'incontro con il presidente, mi è tutto. Ma non fatemi dire altro perché non ...Il Napoli dicontro la Juventus allo Stadium più forte di tutto e tutti. Un altro arbitraggio non ...di Anguissa con Rabiot che lamenta un colpo al volto che dalle immagini non è. ...

Spalletti, quale futuro dopo Napoli: «La Juventus No, quest’anno sono appagato» Corriere della Sera

«Sono andato ad abbracciare Spalletti perché è importantissimo per me, per tutta la squadra. Mi piace esultare con i compagni e con tutta la panchina». Le parole di Giovanni Di Lorenzo sono ...Non è il contratto lungo o corto ad aver interrotto i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis: la email del presidente in cui si esercitava in automatico il rinnovo senza parlare con l’allenatore è sta ...