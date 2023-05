Spalletti addio al Napoli | i motivi e i candidati

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo l’incredibile stagione sportiva culminata con la vittoria dello scudetto dopo ben 33 anni, per ildi De Laurentiis sono ore calde e cruciali , adesso che la situazione con il tecnico Lucianosi sta rivelando piuttosto complessa, tanto da far pensare all’imminentedell’allenatore toscano dal club partenopeo.: la causa dell’A quanto pare ialla base delle possibili dimissioni disono i rapporti non più tanto felici con il presidente De Laurentiis. La causa della rottura sarebbe stata la pec che il presidente avrebbe inviato all’allenatore, con la quale si comunicava il rinnovo unilaterale del contratto sino al 2024. Modalità, questa, non apprezzata da, tanto ...

... Raffaele Palladino Mentre si consuma, probabilmente, l'di Lucianoal Napoli , il presidente De Laurentiis si guarda intorno per la possibile successione in panchina. I nomi caldi ...... e soprattutto c'è da capire qualcosa in più sul futuro di, grande ex di turno. Il popolo ... è stato deciso già tutto a cena, la società per ora prende tempo e le voci di un suodopo ...Calciomercato Napoli - Non è ancora certo l'di, bisognerà attendere l'ultimo e definitivo incontro con De Laurentiis . Per la fumata definitiva, che sia essa bianca o nera. Per questo il presidente non è ancora partito a razzo ...

Spalletti, addio al Napoli vicino: «De Laurentiis Non mi servono ali ma stivali» Corriere della Sera

A Sky, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul Napoli: “Spalletti Dopo la festa scudetto qualcuno si era risentito. Abbiamo solo raccontato la verità, un rapporto tormentato col presidente, ...Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, avrebbe preso una decisione che alimenta i dubbi sulla sua permanenza: si pensa al grande ritorno ...