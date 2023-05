Spagna | «scimmia» a Vinicius in Valencia-Real Madrid Lo sfogo del brasiliano | «La Liga di CR7 e Messi oggi appartiene ai razzisti»

(Di domenica 21 maggio 2023) «Il razzismo è normale nella». Con queste parole, l’attaccantedel, Vinícius Júnior ha denunciato sui social l’ennesima (pesante) vicenda di razzismo in cui è rimasto coinvolto durante la partita contro il. Tutto è accaduto verso la fine del match, quando Vinícius ha reagito dopo avere sentito alcuni tifosi della squadra avversaria intonare cori di stampo razzista nei suoi confronti, che hanno costretto l’arbitro a mettere in stand-by per 10 minuti la partita. Ilè stato anche espulso al 97esimo minuto, per aver dato una manata a un avversario. «Il premio che ihanno guadagnato è stata la mia espulsione! Non è calcio, è la», si legge sul post Instagram del calciatore. Poi, ancora più duro, ...

Mi sono sentito male , questo era razzismo puro, al 20' già si sentivano versi di, e sono ... "In ogni stadio diin cui andiamo - le parole di Ceballos - Vinicius è fatto oggetto di un ...In Brasile laè percepità così" Alla fine anche Ancelotti ha denunciato l'atmosfera vergognosa del Mestalla: "Mai visto un intero stadio urlare "" a un giocatore, è inaccettabile, la ...Commenta per primo Caos in, succede di tutto al Mestalla durante Valencia - Real Madrid, partita ad altissima tensione ... Non è una persona che gli grida '', è uno stadio intero'. IL ...

Spagna, 'scimmia' a Vinicius in Valencia-Real Madrid. Lo sfogo: "Il razzismo è normale nella Liga" la Repubblica

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Vinicius Junior al centro di un enorme dibattito in Spagna dopo Valencia-Real Madrid ... 20 del Real Madrid CF Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento urlandogli: "Scimmia, scimmia" per cui è ...